Следователи проверили более 150 мигрантов в рамках рейдов в подмосковных Котельниках

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 146 0

Также были проведены обыски на предприятиях. Что удалось выяснить?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Следователи провели рейды по факту незаконного пребывания мигрантов на территории Котельников Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уточняется, что также были проведены обыски на предприятиях и по месту жительства их руководителей. Было установлено, что приезжим предоставляли работу без патента. Одному из предпринимателей уже предъявлено обвинение.

«К настоящему времени по 26 адресам проведены обыски, в том числе в так называемых резиновых квартирах и на предприятиях. Проверено более 150 мигрантов, из них пять пребывают на территории РФ незаконно», — уточнили в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около семи тысяч нарушителей-иностранцев были депортированы из России в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023».

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