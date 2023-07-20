Боевики ВСУ начали использовать в бою кассетные боеприпасы, поставленные США

Неонацисты задействовали их на юго-восточном участке фронта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в боях кассетные боеприпасы, которые были поставлены им Соединенными Штатами Америки. Об этом пишет The Washington Post.

Журналисты выяснили у украинских чиновников, что ВСУ уже применяют эти снаряды на юго-восточном участке фронта.

«Они делают это в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира. Россия, США и Украина не входят в их число.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как кассетные боеприпасы могут находиться в Артемовске.