Современный и неоднозначный: кто из жен Александра Малинина одевается лучше

Между бывшей женой певца и нынешней то и дело возникают склоки. Порой кажется, они будто соревнуются. Может, и в стиле у них соперничество?

Между нынешней женой певца Александра Малинина Эммой и экс-женой Ольгой Зарубиной то и дело возникают ссоры. Что делят, до сих пор неизвестно. Но порой создается ощущение, что они соревнуются между собой. Возможно, даже в нарядах. В беседе с изданием «Страсти» стилист Анна Тарасова разобрала образ каждой и назвала ту, которая одевается лучше.

Как пояснила Тарасова, Малинина больше акцент в своих образах делает на стильные аутфиты. Она всем своим видом старается показать — я настоящая модница. И стоит признать — выбранная одежда и аксессуары подобраны со вкусом, что не старит ее. При этом ее образы комфортные и расслабленные.

«Основное, на что она обращает внимание — это сумки и обувь, которые всегда должны соответствовать последним тенденциям. Делая ставку на трендовые аксессуары, Эмма порой совершает промахи в актуальности прочих позиций при создании стильных образов», — заметила Тарасова.

Эмма Малинина предпочитает расслабленный и комфортный стиль, а Ольга Зарубина часто отдает предпочтение стилю 1990-х. www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Что же касается образов Зарубиной, то, по оценке стилиста, они неоднозначны. У эксперта возникло ощущение, будто певица подбирает себе наряды самостоятельно, поэтому порой она не попадает в современность.

«Ее образы — это рулетка. От актуальных, современных и сбалансированных до „нафталиновых“, в стиле 1990-х годов. Но одно всегда остается неизменно — очки прямоугольной формы в тонкой оправе. Это своего рода запоминающийся якорь в стиле звезды», — оценила Тарасова.

Однако стоит признать, несмотря на наряды, обе на седьмом десятке выглядят достаточно привлекательно и заметно моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько блогер Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина тратят на одежду.