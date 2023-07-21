Современный и неоднозначный: кто из жен Александра Малинина одевается лучше

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 739 0

Стилист Тарасова назвала стиль жены Малинина современным в отличие от стиля Зарубиной

Современный и неоднозначный: кто из жен Александра Малинина одевается лучше

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Читайте нас в: Дзен Новости

Между бывшей женой певца и нынешней то и дело возникают склоки. Порой кажется, они будто соревнуются. Может, и в стиле у них соперничество?

Между нынешней женой певца Александра Малинина Эммой и экс-женой Ольгой Зарубиной то и дело возникают ссоры. Что делят, до сих пор неизвестно. Но порой создается ощущение, что они соревнуются между собой. Возможно, даже в нарядах. В беседе с изданием «Страсти» стилист Анна Тарасова разобрала образ каждой и назвала ту, которая одевается лучше.

Как пояснила Тарасова, Малинина больше акцент в своих образах делает на стильные аутфиты. Она всем своим видом старается показать — я настоящая модница. И стоит признать — выбранная одежда и аксессуары подобраны со вкусом, что не старит ее. При этом ее образы комфортные и расслабленные.

«Основное, на что она обращает внимание — это сумки и обувь, которые всегда должны соответствовать последним тенденциям. Делая ставку на трендовые аксессуары, Эмма порой совершает промахи в актуальности прочих позиций при создании стильных образов», — заметила Тарасова.

йвцвцвйЭмма Малинина предпочитает расслабленный и комфортный стиль, а Ольга Зарубина часто отдает предпочтение стилю 1990-х.www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Что же касается образов Зарубиной, то, по оценке стилиста, они неоднозначны. У эксперта возникло ощущение, будто певица подбирает себе наряды самостоятельно, поэтому порой она не попадает в современность.

«Ее образы — это рулетка. От актуальных, современных и сбалансированных до „нафталиновых“, в стиле 1990-х годов. Но одно всегда остается неизменно — очки прямоугольной формы в тонкой оправе. Это своего рода запоминающийся якорь в стиле звезды», — оценила Тарасова.

Однако стоит признать, несмотря на наряды, обе на седьмом десятке выглядят достаточно привлекательно и заметно моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько блогер Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина тратят на одежду.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:45
Удары возмездия: в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников
8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео