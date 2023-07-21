Путин провел совещание по развитию ЗАТО и арктических городов: главное

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Какие темы затронул глава государства в своей речи?

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Владимир Путин провел совещание по развитию населенных пунктов в Арктике. Главная задача — сделать комфортной жизнь за полярным кругом.

«Изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%. А в небольших удаленных поселках и так называемых закрытых административных территориях эта проблема еще острее. За последние три года, конечно, кое-что удалось сделать: например, идет капитальный ремонт многоквартирных домов, приводятся в порядок дворы и другие общественные пространства, появляются новые социальные объекты. Вот мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но не получилось. И, тем не менее, темпы работы в части социального развития явно недостаточны. Она должна быть более масштабной и, конечно, должна быть системной», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что развитие многих населенных пунктов в Арктике тесно связано с проблемами безопасности.

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