В Киеве назвали цель номер один для ВСУ в зоне спецоперации

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Киев признал превосходство российских станций РЭБ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В то же время Украина теряет БМА, остальные ремонтирует на скорую руку и не могут сбить российские ракеты из-за их быстрой скорости.

В Киеве признали превосходство российских станций радио-электронной борьбы (РЭБ) и даже назвали их целью номер один на данном этапе. При этом спикер Военно-Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВСУ не могут сбить ракеты «Оникс», которыми Россия атаковала объекты в Одессе и Николаеве. По его словам, эти ракеты летят слишком быстро и на слишком маленькой высоте, поэтому их трудно даже обнаружить.

На этом фоне Washington Post сообщает о печальной судьбе новых боевых машин Bradley. США передали Украине 190 таких БМП. За время контрнаступления минимум дюжина была уничтожена, и еще пара десятков получили повреждения. Украинские военные активно используют так называемую каннибализацию — то есть разбирают одни машины, чтобы за счет них починить другие. Но это тоже не панацея. Оставшиеся Bradley отправляются на фронт отремонтированными на скорую руку.

Тема:
Спецоперация
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