Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Он подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте офиса главы страны.

Дипломата, раскритиковавшего слова Зеленского, также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

Пристайко раскритиковал Зеленского за ответ британскому министру обороны Бену Уоллесу, который призвал быть благодарнее западным странам, которые поставляют ВСУ вооружение и прикладывают немало усилий для согласования пакетов помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский лидер опубликовал восьмиминутное видео, в котором 47 раз повторил слово «спасибо».