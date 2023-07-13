Поблагодарил НАТО 47 раз: Зеленский отреагировал на замечание Уоллеса

Западные партнеры попросили лидера Незалежной «остыть» и быть более благодарным.

Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на замечание главы Минобороны Британии Бена Уоллеса проявить больше благодарности к странам НАТО, которые уделяют немало усилий для согласования поставок вооружения Киеву. Украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале восьмиминутное видео, в котором 47 раз повторил слово «спасибо».

Зеленский в видеообращении поблагодарил президента США Джо Байдена, Литву за организацию саммита, Нидерланды, Данию, Францию, главу страны Эммануэля Макрона и далее по списку.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе Бен Уоллес призвал Зеленского «остыть» и выразить больше благодарности. Глава Незалежной в ответ на это замечание сказал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко раскритиковал ответ Зеленского, назвал его сарказм нездоровым. По его словам, жест украинского президента демонтирует российской стороне напряженность в отношениях Киева и Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае предложили переименовать НАТО в «Североатлантическую организацию бандитов».