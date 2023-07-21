Все непросто: что происходит с лесными пожарами в России

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Более 300 тысяч гектаров охвачено лесными пожарами в Якутии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

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Всего лесопожарные службы сейчас работают на площади в 470 тысяч гектаров.

В России ситуация с пожарами находится под контролем, но она все еще очень сложная. Самая горячая точка на карте — Якутия, там полыхают более 300 тысяч гектаров, а это сразу два десятка крупных пожаров.

А всего лесопожарные службы сейчас работают на площади в 470 тысяч гектаров. И за последние сутки удалось ликвидировать 66 крупных очагов.

Ранее 5-tv.ru писал, что до Челябинска добрался сильный смог от лесных пожаров, которые бушуют сейчас в Свердловской области. Утром 14 июля на постах наблюдений фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций качества воздуха по формальдегиду до 1,16 раза.

При этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений воздуха не зарегистрировано. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации.

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