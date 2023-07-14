Челябинск накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Смог и дымка от лесных пожаров в Свердловской области добрались до Челябинска

Челябинск накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Погода

В отдельных районах наблюдается дымка.

До Челябинска добрался сильный смог от лесных пожаров, которые бушуют сейчас в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Челябинской области.

На данный момент в столице Южного Урала чувствуется запах гари.

«В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — говорится в сообщении.

Утром в пятницу, 14 июля, на постах наблюдений фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций качества воздуха по формальдегиду до 1,16 раза. В ведомстве уточняют, что это характерно при горении. При этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений воздуха не зарегистрировано.

В Свердловской области сейчас бушуют сильнейшие природные пожары. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как число сгоревших домов в уральском поселке достигло 40.

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