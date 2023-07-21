Дьявол на плече: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 июля

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 24 по 30 июля.

Общий фон недели (карта Дьявол в перевернутом положении)

Это сильная карта, которая может говорить о больших изменениях в вашей жизни. Энергия этой недели — это искушение. Вам будет хотеться все бросить, все изменить. Например, вы давно что-то вынашивали, но боялись что-то сделать — уволиться с работы или сменить профессию. Неделя сложится довольно трудная в связи с тем, что придется принимать серьезные решения. Карта предупреждает, что ваши решения могут иметь невероятные последствия. Тот самый «эффект бабочки», когда одно маленькое решение может поменять всю жизнь. Наконец, вы увидите в зеркале себя настоящего. Все события недели будут отражением вашей личности.

Здоровье (карта Шестерка чаш в прямом положении)

Это хорошая карта. Но в данном случае, она говорит об аллергических реакциях, особенно если они к вам применимы. Возможны обострения аллергических реакций и дыхательных путей. Постарайтесь дышать чистым воздухом и следить за состоянием легких.

Финансы (карта Четверка жезлов в перевернутом положении)

Гуляй, рванина! Это карта говорит о том, что следующую неделю точно нужно проводить не дома. Ни в коем случае не стоит тратить деньги на ремонт, лучше потратить их на развлечения. Получите новые впечатления и пытайтесь тратить на себя, но не инвестировать.

Личная жизнь (карта Пятерка жезлов в прямом положении)

Будет сложно: конфликты, споры на пустом месте, желание поскандалить ради самого скандала. Вам захочется сказать: «Вот я такой, меня не понимают!». Если вы дорожите своими отношениями, то будьте аккуратны и пытайтесь тушить все конфликты.

Совет недели (карта Четверка пентаклей в перевернутом положении)

На следующей неделе лучше ничего в себе не держать. Искушений будет масса: потратить, поругаться. Просто очистите свою новостную ленту, удалите все, что не нужно, сделайте уборку дома. Все лишние эмоции и мысли — вон из головы.

Если вы постараетесь следовать всем советам, то довольно сложная неделя может пройти благополучно в вашей жизни.

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