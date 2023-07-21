Дьявол на плече: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 июля

Россиянам пообещали неоднозначную неделю в личной и рабочей сферах
Фото, видео: 5-tv.ru
Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 24 по 30 июля.
Общий фон недели (карта Дьявол в перевернутом положении)
Это сильная карта, которая может говорить о больших изменениях в вашей жизни. Энергия этой недели — это искушение. Вам будет хотеться все бросить, все изменить. Например, вы давно что-то вынашивали, но боялись что-то сделать — уволиться с работы или сменить профессию. Неделя сложится довольно трудная в связи с тем, что придется принимать серьезные решения. Карта предупреждает, что ваши решения могут иметь невероятные последствия. Тот самый «эффект бабочки», когда одно маленькое решение может поменять всю жизнь. Наконец, вы увидите в зеркале себя настоящего. Все события недели будут отражением вашей личности.
Здоровье (карта Шестерка чаш в прямом положении)
Это хорошая карта. Но в данном случае, она говорит об аллергических реакциях, особенно если они к вам применимы. Возможны обострения аллергических реакций и дыхательных путей. Постарайтесь дышать чистым воздухом и следить за состоянием легких.
Финансы (карта Четверка жезлов в перевернутом положении)
Гуляй, рванина! Это карта говорит о том, что следующую неделю точно нужно проводить не дома. Ни в коем случае не стоит тратить деньги на ремонт, лучше потратить их на развлечения. Получите новые впечатления и пытайтесь тратить на себя, но не инвестировать.
Личная жизнь (карта Пятерка жезлов в прямом положении)
Будет сложно: конфликты, споры на пустом месте, желание поскандалить ради самого скандала. Вам захочется сказать: «Вот я такой, меня не понимают!». Если вы дорожите своими отношениями, то будьте аккуратны и пытайтесь тушить все конфликты.
Совет недели (карта Четверка пентаклей в перевернутом положении)
На следующей неделе лучше ничего в себе не держать. Искушений будет масса: потратить, поругаться. Просто очистите свою новостную ленту, удалите все, что не нужно, сделайте уборку дома. Все лишние эмоции и мысли — вон из головы.
Если вы постараетесь следовать всем советам, то довольно сложная неделя может пройти благополучно в вашей жизни.
Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп на август 2023.
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?