Страсти закипят у трех знаков зодиака: гороскоп на август 2023

Особенно непредсказуемым для всех знаков зодиака окажется август 2023-го. Включатся сразу несколько планет в ретроградной фазе — Уран, Венера, Сатурн, Нептун, Плутон и Меркурий.

Кому гороскоп сулит новые романтические встречи и финансовый успех, а кто в этот период особенно утомится на работе и рискует заболеть? На эти вопросы эксклюзивно Пятому Каналу ответила астролог Евгения Кузнецова.

Евгения Кузнецова

Астролог

Гороскоп на август 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Сезон Льва подарит благоприятное полнолуние, которое состоится уже 1 августа. Каждый почувствует в этот день значительный прилив сил, но не стоит тут же поддаваться магии огненной стихии.

«Утром 2 августа Луна подойдет достаточно близко к Земле. Это называется — Перигей, когда людская психика становится нестабильной, а внимание рассеивается. Поэтому лучше избегать массового скопления людей», — отмечает астролог.

Кроме того, нельзя забывать о влиянии коварной ретроградной Венеры (с 23 июля по 6 сентября)! В этот период лучше повременить с косметологическими и омолаживающими процедурами — поспешные решения могут серьезно разочаровать.

16 августа ожидается новолуние, которое принесет критический для здоровья период. Ослабевает противовирусный иммунитет и активизируются гриппозные заболевания.

Финансовый вопрос также будет изменчив, знакам зодиака — Тельцам, Ракам и Козерогам. Остальным представителям зодиакального круга в августе в денежной сфере следует быть особенно внимательными.

«Нептун повышает вероятность роста цен на природные ресурсы, такие как нефть и газ. Плутон делает нестабильной ситуацию с банковской ликвидностью и курсом валют, поэтому стоит тщательно продумывать эти вопросы», — советует эксперт.

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А уже с 22 августа начинает торможение Меркурий, и с 25 августа движется в обратном направлении вплоть до 15 сентября. В это время все дела, связанные с коммерцией, заключением договоров, покупкой бытовой техники и автомобилей лучше завершить заранее.

Усилит действие Меркурия замедляющийся Уран, чье влияние в полной мере будет ощутимо уже 29 августа.

«Ближе к концу месяца становится нестабильным все, что связано с электроэнергией. Также возможно повышение тарифов на этот вид ресурса», — подчеркивает Евгения Кузнецова.

В сферах недвижимости и заключения договоров в августе правит Сатурн. Строгая планета не терпит спешки и импульсивных решений, поэтому пускать жилищные дела на самотек — не лучшая идея. А, например, Тельцам и Близнецам, напротив, в перечисленных сфера будет сопутствовать удача!

Стоит обратить внимание на следующие даты, когда ответственные дела целесообразно отложить.

К ним относятся — 15, 18, 20, 27, 28 и 29 августа. Астрологи подобные числа называют стоп-датами, когда важные решения лучше не предпринимать, велик риск неудачи.

Овен — гороскоп на август 2023

Август для знака зодиака будет отмечен удовольствиями в любовных отношениях. На передний план выйдет все, что связано с романтикой и любовью. Овны будут буквально купаться в приятных эмоциях и вдохновении.

Но это не повод растрачивать всю энергию на развлечения, появятся и вещи, требующие повышенного внимания. Ближе к концу августа дадут о себе знать служебные дела. Также не исключены расстройства здоровья, поэтому укреплением иммунитета и приемом витаминов нельзя пренебрегать ни в коем случае.

Телец — гороскоп на август 2023

Основной круг внимания данного знака зодиака будет прикован к домочадцам. Бытовые хлопоты и дела будут полностью занимать мысли Тельцов. Появятся желание и силы обустроить свое жилище и привнести в него уют.

Также это неплохой период для решения жилищного вопроса и приобретения недвижимости. А уже ближе к концу месяца на передний план выйдут дела связанные с детьми. Кроме того, конец августа обещает быть весьма романтичным, поэтому не стоит упускать шанс хорошо провести время на свидании.

Близнецы — гороскоп на август 2023

Первая половина августа для представителей воздушной стихии будет обусловлена бесконечной суетой, встречами с различными людьми и поездками. Не исключены новые знакомства, которые могут быть весьма полезны в будущем, а также подписание договоров и важных документов.

Ближе к концу месяца внимание данный знак зодиака будут занимать различные имущественные и домашние вопросы. Решающую роль в этот период сыграют домочадцы или родители. К их мнению следует прислушиваться!

Рак — гороскоп на август 2023

Август — это отличное время для решения любых денежных и финансовых вопросов. Знаку зодиака предоставится шанс заработать и приумножить свой капитал — в особенности тем, кто планирует открывать свой бизнес.

Последняя декада месяца будет отмечена общением с родственниками. Ожидается много поездок и коротких путешествий. Период также отлично подходит для изучения нового. Полученные знания обязательно пригодятся в будущем. У Раков-журналистов намечается благоприятная фаза для написания различных статей, которые будут весьма успешны.

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Лев — гороскоп на август 2023

Настоящие фавориты в этом месяце! У Львов большой энергетический потенциал, к ним как никогда стремятся люди. Самое время проявиться и укрепить свою значимость в окружении, звезды благоволят всем решениям!

Ближе к концу августа пора задуматься об обновлении гардероба к предстоящему сезону. Покупки, совершенные в данный период, принесут особое удовольствие и будут весьма актуальны. Кроме того, в августе перед представителями огненной стихии открываются различные финансовые возможности.

Дева — гороскоп на август 2023

Август для знака зодиака окажется весьма энергозатратным. Может ощущаться упадок сил и нежелание действовать.

Рекомендуется больше бывать на природе наедине с собой, посвящать время изучению собственного внутреннего мира и духовным практикам. В двадцатых числах Дев захлестнет прилив новых сил, а энтузиазм и энергия станут особенно заметны окружающим.

Весы — гороскоп на август 2023

Данный месяц желательно посвятить активному планированию. Например, навести порядок в ежедневнике и наметить различные действия на осенний сезон. Весы в августе становятся социально активными. Их окружает множество единомышленников, которые окажут поддержку во всех начинаниях.

Однако в последний месяц лета нельзя забывать и об отдыхе, так как к концу августа энергетический потенциал представителей знака зодиака будет истощен. Может наблюдаться ипохондрия и апатия. Исправить ситуацию помогут прогулки на природе.

Скорпион — гороскоп на август 2023

Центральное место в жизни знака зодиака будет занимать карьера и продвижение по служебной лестнице. Руководство сыграет огромную роль в этом месяце, поэтому лучшая тактика — приложить усилия и зарекомендовать себя с лучшей стороны. Скорпионы вплотную приближаются к своим жизненным целям и стремлениям.

Ближе к концу августа самое время уделить внимание друзьям. Предстоящие встречи и социальная активность дадут силы для дальнейших свершений. Также стоит более тщательно продумать предстоящий осенний период.

Стрелец — гороскоп на август 2023

Август — отличное время для путешествий и отпуска. Кроме того, этот период крайне благоприятен для серьезных научных знаний. У будущих Стрельцов-студентов положительно решится вопрос с поступлением в вуз.

В последней трети месяца у знака зодиака все шансы оказаться «на коне» и стать более заметными в обществе. Можно с головой уйти в карьеру, на горизонте предвидится продвижение по служебной лестнице. В любом случае все жизненные цели огненным представителям будут по плечу!

Козерог — гороскоп на август 2023

Первая половина августа может быть отмечена критическими ситуациями, поэтому важна предельная внимательность при принятии любых важных решений. Данный период Козерогам стоит использовать для решения финансовых вопросов, связанных с банками, оформлением наследства или налоговыми органами.

Ближе к концу месяца наступает время для расслабления и путешествий. Есть смысл взять отпуск и провести его с пользой. А Козероги-студенты ощутят прилив сил для получения знаний.

Водолей — гороскоп на август 2023

Представителям данного знака зодиака в августе следует проявить внимание в отношении супругов, так как они будут нуждаться в поддержке и помощи. Также это отличный период для заключения браков.

Ближе к концу августа стоит тщательно продумывать и взвешивать финансовые планы относительно банковских вкладов и кредитов. Возможно, придется решать какие-то дела, связанные со страховыми компаниями.

Рыбы — гороскоп на август 2023

Данный месяц может быть отмечен плохим самочувствием или упадком сил среди представителей знака зодиака. Возможно обострение хронических заболеваний, которые раньше не давали о себе знать. По этой причине стоит заняться укреплением иммунитета и чаще бывать на природе.

Также внимание Рыб будет направлено на свершение трудовых подвигов. И тут главное не перенапрягаться! В двадцатых числах августа на передний план выйдет все, что связано со сферами брака и делового сотрудничества.