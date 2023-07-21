В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко

Что обсудят лидеры двух стран?

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в воскресенье 23 июля. Об этом сообщили в Кремле, уточнив, что белорусский лидер приедет с рабочим визитом.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят развитие отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграцию в рамках союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры по зерновой сделке с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, по информации Кремля, планов по диалогу с президентом Турции и российского лидера нет.