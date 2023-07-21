В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят развитие отношений стран 23 июля
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зурад Джавахадзе
Что обсудят лидеры двух стран?
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в воскресенье 23 июля. Об этом сообщили в Кремле, уточнив, что белорусский лидер приедет с рабочим визитом.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят развитие отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграцию в рамках союзного государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры по зерновой сделке с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, по информации Кремля, планов по диалогу с президентом Турции и российского лидера нет.
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