«Может зависеть от генетики»: почему некоторые люди слишком тактильны

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Полина Долгова
Полина Долгова 92 0

Психолог Самбурский: причиной излишней тактильности могут быть генетика и культура

«Может зависеть от генетики»: почему некоторые люди слишком тактильны

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

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Без прикосновений мы теряем связь с собой и внешним миром, убежден эксперт.

Уровень тактильности человека зависит от многих факторов — генетики, воспитания, культуры и конкретной ситуации. Об этом сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.

По мнению эксперта, касаться других людей для человека очень важно. Это помогает кинестетикам показать свои чувства, привлечь внимание и подружиться, передает издание Газета.ру.

Но не для всех тактильный контакт одинаково приятен. Первое, от чего может зависеть желание прикоснуться, — культура.

В разных странах и регионах есть отличающиеся нормы и правила поведения, касающиеся этого. Для одной культуры прикосновения — это естественная вещь, а для другой они являются неприличными.

Самбурский объяснил, что для россиян дистанция для комфортного разговора намного больше, чем для японцев. Поэтому их взаимодействие может напоминать танец: первый будет чувствовать, что второй на него «налипает», и будет отступать на комфортное расстояние.

При этом огромную роль в тактильности играет воспитание. Люди, которые в детстве получали много ласки от родителей, во взрослой жизни будут искать больше объятий, нежели те, кто вырос в дистанцированной среде.

«Кроме того, уровень тактильности человека может зависеть от генетики. Некоторые люди наследуют более чувствительную кожу, которая реагирует на прикосновения сильнее, чем у других», — добавил психолог.

Также уровень частоты касаний будет зависеть от формата общения, целей и социального статуса. У телесной коммуникации есть множество плюсов: это способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов, которые поднимают настроение, снижают стресс и болевые ощущения.

Прикосновения укрепляют иммунную систему, увеличивая уровень лейкоцитов — клеток, которые защищают организм от инфекций. Более того, они создают более крепкую эмоциональную нить между партнерами и наделяют человека чувством спокойствия, поддержки и заботы.

Однако, чтобы эффект сработал, объятия должны быть долгими. Окситоцин — гормона доверия и привязанности — начинает вырабатываться только через 20 секунд.

Психолог подчеркивает, что без прикосновений мы теряем связь с собой и внешним миром.

«Поэтому я призываю не бояться прикасаться к другим людям, если они этого хотят и, если это не нарушает их границы, которые можно обсудить перед непосредственным контактом», — заключил он.

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