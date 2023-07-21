Афера на миллиарды: как работала финансовая пирамида Life is Good

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Жертвами финансовой пирамиды Life is Good стали более 18 тысяч россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Жертвами мошенников стали тысячи человек, которые потеряли в общей сложности 15 миллиардов рублей.

Более 18 тысяч потерпевших, ущерб минимум 15 миллиардов рублей. Сегодня МВД опубликовало видео из материалов уголовного дела одной из самых крупных финансовых пирамид в истории страны — Life is Good. На кадрах обыска — все атрибуты роскошной жизни.

Благодаря махинациям мошенники купили в Петербурге и Ленинградской области недвижимости почти на 160 миллионов рублей.
Подробности расследования этой аферы — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Шпака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники оставляют без гроша наивных граждан.

 

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