Холодно дома: юрист объяснила, как добиться перерасчета за отопление

Юрист Лукинова: при отсутствии отопления нужно требовать перерасчет в УК или ТСЖ

Жалобы на низкую температуру в квартирах поступают из десятков российских городов с начала отопительного сезона. Ночные заморозки уже стали реальностью, а в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края радиаторы остаются холодными. Среди причин эксперты называют высокий износ коммунальных сетей: в среднем по стране он превышает 40%, а в отдельных регионах доходит до 70–80%.

О порядке действий при отсутствии отопления журналистам «Известий» рассказала юрист Софья Лукинова. По ее словам, жильцам, столкнувшимся с холодными батареями, необходимо прежде всего пригласить представителей управляющей компании или ТСЖ, чтобы те оформили документ о некачественной услуге.

Если температура в помещении не дотягивает до санитарных требований, можно обратиться за пересчетом платы в организацию, обслуживающую дом. Она обязана следить за графиком подачи тепла и соблюдением температурного режима. Как напомнила Лукинова, начинать решение проблемы следует с фиксации: без акта дальнейшие шаги малоэффективны.

После оформления документа следует подать жалобу через сайт управляющей компании, портал или мобильное приложение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Заявку должны зарегистрировать, пояснила эксперт. Третий этап — письменное обращение в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ) с приложением копии акта. Это внутренний уровень урегулирования. Если организация не реагирует, нужно идти выше.

Первая инстанция — Госжилинспекция. Затем можно подключить Роспотребнадзор, прокуратуру, городскую или районную администрацию, местное министерство ЖКХ и суд. В последнем случае — с требованием устранить нарушения, если предыдущие шаги не дали результата, а также ради компенсации морального вреда.

«За некачественные услуги можно потребовать от УК, ТСЖ или ресурсоснабжающей организации перерасчета платы за отопление за период, пока нарушение не устранено, компенсации убытков и морального вреда», — добавила Лукинова.

Юрист также дала практический совет: отстаивать интересы лучше вместе с соседями, у которых та же проблема. По ее наблюдениям, на коллективные обращения ведомства реагируют быстрее, чем на индивидуальные.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что дискомфорт в горле после старта отопительного сезона не всегда вызваны простудой. Врачи связывают их с сухим воздухом. При работающих батареях влажность падает, слизистая теряет влагу, появляются микротрещины. Это вызывает сухость, першение и боль.

Людям с астмой, фарингитом и бронхитом рекомендуют следить за влажностью. Для улучшения микроклимата стоит использовать увлажнитель, проветривание и соблюдать водный баланс. Помогает также промывание носа морской водой, теплое питье на ночь, емкость с водой у кровати. Комфортная влажность должна составлять 40–60%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.