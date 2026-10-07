Дерево-убийца: как опознать опасный американский клен

Эксперт ПНИПУ Никита Кифель: американский клен подавляет другие культуры

Американский клен (ясенелистный) с 1 сентября 2026 года официально признан опасным инвазивным видом для лесов — приказ Рослесхоза № 181 приравнял его к борщевику Сосновского. Он также внесен в региональные списки, обязывающие владельцев земли уничтожать растение на своих участках. О признаках, помогающих отличить его от безобидных двойников, журналистам URA.RU рассказал старший преподаватель Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Никита Кифель.

Чем опасен ясенелистный клен

Клен быстро захватывает новые территории и подавляет местную флору. Его называют «деревом-убийцей»: рыхлая древесина поражается грибками, ветви легко ломаются при ветре или ледяном дожде и падают на машины, постройки и ЛЭП. Мощные корни разрушают дорожки и фундаменты, а мужские экземпляры производят сильную аллергенную пыльцу. Взрослое дерево трудно удалить, поросль появляется даже после спиливания.

Как отличить от других деревьев по листьям и стволу

Листья у американского клена сложные, непарноперистые, из пяти-семи пластин, сверху светло-зеленые, снизу серовато-белесые, с крупными зубцами и лопастями. При растирании листа или веточки появляется резкий запах, похожий на запах клопов. У остролистного листья цельные с пятью лопастями, у татарского — простые овальные, у ясеня — гладкие, без лопастей.

Ствол часто не один: от земли отходит несколько стволов. Высота обычно 12–15 метров, иногда до 25, диаметр 30–50 сантиметров. Кора тонкая, серая или светло-коричневая, с неглубокими бороздками. У остролистного ствол одиночный, до 20–30 метров высотой и 60–80 сантиметров в диаметре, кора темнее и с глубокими трещинами. Татарский растет кустом или небольшим деревцем до 4–12 метров. Ясень — 20–30 метров, иногда до 40, с прямым стволом до метра в диаметре.

Как отличить дерево-убийцу по побегам и плодам

Молодые побеги американского клена зеленые, иногда с красноватым оттенком и сизым налетом. Почки двух типов: верхушечные до семи миллиметров и мелкие боковые, заостренные или яйцевидные, буроватые или с фиолетовым оттенком. У остролистного почки крупнее и красно-коричневые, у татарского — мелкие, у ясеня — крупные, черные, похожие на обугленные.

Плоды-крылатки светло-коричневые, длиной три-четыре сантиметра, растут парами в форме буквы V и держатся на ветвях всю зиму. У остролистного они опадают вскоре после созревания, у татарского — постепенно, почти до середины зимы, у ясеня — одиночные. Одно дерево дает до 500 тысяч зерен, которые разлетаются на расстояние до 100 метров. Правильная идентификация по совокупности признаков позволяет вовремя заметить опасное растение и не вырубить похожие безобидные породы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пляжах Сочи и в «Сириусе» обнаружили ядовитый сорняк — витекс круглолистный, он же прутняк. Этот инвазивный вид угрожает редким местным растениям. Он быстро распространяется и вытесняет аборигенные виды, а в качестве оружия использует химические вещества, которые подавляют рост других прибрежных растений.

В 2010 году витекс нашли в Грузии, через десять лет — в Абхазии. В конце 20 века его завезли в США из Кореи, где он распространился по песчаным берегам. Угроза касается таких редких видов, как панкраций морской, синеголовник морской, мачок желтый и других.

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