Джо Байден назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден публично назвал себя искусственным интеллектом (ИИ). Так американский лидер решил пошутить во время выступления в Белом доме на мероприятии, посвященном проблематике разработок с применением технологий ИИ.

Участие в мероприятии приняли представители руководства крупнейших американских технологических компаний. Журналистка в шутку спросила, являются ли они настоящими. В этот момент в зал зашел Байден.

«Я — ИИ», — сказал он. Присутствующие, как всегда, встретили его слова смехом.

Байден является самым возрастным президентом в истории США. Ему 80 лет. Он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи. Как недавно рассказывал 5-tv.ru, Байден практически уснул на встрече с президентом Израиля.