В Финском заливе яхта пошла ко дну, спасены три человека

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 253 0

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PIC; 5-tv.ru

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В Финском заливе пошла ко дну прогулочная яхта с людьми на борту. По данным 5-tv.ru, как минимум три человека были спасены подоспевшими к месту катерами МЧС.

Кадры с места инцидента также имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Там уточнили, что в заливе затонула яхта «Карвер-41» на борту которой, предположительно, находились пять человек. Разлива нефтепродуктов не произошло. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, также для объяснений будет вызван собственник судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему спрос на катера в Петербурге летом приводит к трагедиям.

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