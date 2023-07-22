Гладков: ВСУ атаковали село Журавлевка кассетными боеприпасами

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 169 0

Украинские террористы в очередной раз нанесли удар по региону Белгородской области.

Гладков: ВСУ атаковали село Журавлевка кассетными боеприпасами

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

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ВСУ атаковали село Журавлевка кассетными боеприпасами. С таким заявлением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что атака производилась в субботу утром.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — подчеркнул Гладков.

Он также добавил, что под обстрел украинских террористов ранее попадали села Графовка и Вязовое, Илек-Пеньковка, Новая Таволжанка, Пороз, Смородино, а также Щетиновка и Новопетровка.

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24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали террористов из организации «Таблиги Джамаат»*.

* — признана экстремистской и запрещена в России.

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