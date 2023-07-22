Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 179 0

Отмечалось, что в ведомстве требовали от дипломата явиться немедленно.

Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Отмечалось, что в ведомстве требовали от дипломата явиться немедленно.

«В субботу в 10:00 (11:00 по московскому времени — Прим. ред.) часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», — говорится на сайте Польского агентства печати.

Ситуацию прокомментировал замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Он отметил, что Андреева вызвали после заявления президента России Владимира Путина, в котором четко было указано, откуда у иностранного государства возникли земли и кто им их «подарил».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше ужаснулись объемам ввозимого с Украины зерна. За первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в 2022 году.

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