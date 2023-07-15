«Нас ждет крах»: в Польше ужаснулись объемам ввозимого с Украины зерна

За первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в 2022 году.

В Польше ужаснулись тому, какие объемы зерна с Украины ввозятся в их страну. Об этом заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак в комментарии газете Rzeczpospolita.

По его словам, именно такой неконтролируемый импорт продукции привел к протестам местных фермеров.

«Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — сказал Артышак.

По его подсчетам, количество ввезенного с Украины зерна только за 2022 год превысило аналогичный показатель 2021 года аж в 168 раз, а всего лишь за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в 2022 году.

Более того, отмечает профессор, закупщики пытаются не подписывать контракты, так как рассчитывают на отмену введенного Евросоюзом запрета на импорт зерновых в ряд стран, чтобы покупать зерно еще дешевле.

«Это станет крахом для польских фермеров», — добавил Артышак.

Напомним, что в 2022 году Евросоюз разрешил Украине поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, но это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран. Затем, уже в мае, в ЕС все-таки запретили экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. В июле этого года стало известно, что Варшава планирует обратится к Еврокомиссии с просьбой запретить ввоз в страну малины и клубники с Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему ЕК продлила запрет на импорт зерна с Украины до осени.