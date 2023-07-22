Захватчика дома в подмосковной Истре ликвидировали при задержании
Мужчина пробрался в дом и открыл стрельбу. Также, предварительно, он был вооружен гранатами.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Захватчика дома в подмосковной Истре ликвидировали при задержании. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили в ГУ МВД РФ по Московской области.
Представитель пресс-службы ведомства Татьяна Петрова отметила, что прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и Росгвардии был организован комплекс необходимых оперативных мероприятий. В частности, проведено оцепление места происшествия, сотрудники полиции вступили в переговоры со злоумышленником, установили его личность.
«Им оказался 36-летний приезжий из Красноярского края. Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал,<…> было принято решение о проведении силового задержания в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства», — добавила представитель ГУ регионального МВД.
В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дом в Истре, где забаррикадировался вооруженный мужчина, штурмовал отряд СОБР.
Тем временем на Кутузовском проспекте в Москве произошло другое ЧП — в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Также несколько людей госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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