Зеленский попросил Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновому коридору

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 487 0

Встреча должна состояться в ближайшие дни.

Зеленский попросил Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновому коридору

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора. Об этом он сказал в видеообращении, разместив его в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, встреча состоится в ближайшие дни.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке своего участия в зерновой сделке, поскольку часть договоренностей не выполнялась, включая разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ на это Европейский союз решил нарастить военную поддержку Киева.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал семь условий для возвращения Москвы в зерновую сделку.

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