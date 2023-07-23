Клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на Youtube

Композиция российского исполнителя SHAMAN день за днем бьет рекорды. За первые сутки после публикации клип «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал миллион просмотров на Youtube, а следующая отметка в два миллиона покорилась певцу уже на следующий день.

Сам SHAMAN в Telegram-канале отметил, что песня с этого момента будет звучать на каждом концерте.

«Песню „Мой бой“, впервые прозвучавшую на концертах в Снежном (ДНР) и Краснодоне (ЛНР), кадры которых вошли в клип, отныне буду исполнять на каждом своем сольном концерте», — написал певец.

В основу ролика легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов на присоединенных территориях, а также реальная боевая хроника.

Под видео уже тысячи комментариев с благодарностями от поклонников творчества музыканта и множество теплых слов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN раскрыл свою главную мечту.