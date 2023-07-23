Клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на Youtube

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 791 0

Новому клипу российского исполнителя ровно два дня и в каждый из них песню слушают около миллиона человек.

Клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на Youtube

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Композиция российского исполнителя SHAMAN день за днем бьет рекорды. За первые сутки после публикации клип «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал миллион просмотров на Youtube, а следующая отметка в два миллиона покорилась певцу уже на следующий день.

Сам SHAMAN в Telegram-канале отметил, что песня с этого момента будет звучать на каждом концерте.

«Песню „Мой бой“, впервые прозвучавшую на концертах в Снежном (ДНР) и Краснодоне (ЛНР), кадры которых вошли в клип, отныне буду исполнять на каждом своем сольном концерте», — написал певец.

В основу ролика легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов на присоединенных территориях, а также реальная боевая хроника.

Под видео уже тысячи комментариев с благодарностями от поклонников творчества музыканта и множество теплых слов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN раскрыл свою главную мечту.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля
19:42
Российские военные впервые подбили переданный ВСУ польский танк PT-91
19:31
В Греции провели крупнейшую эвакуацию, с острова Родос вывезли 19 тысяч человек
19:18
Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
18:57
«Мать года вышла на работу»: Тодоренко оставила больных детей дома
18:37
Захарова резко ответила Киеву на обвинения ВС РФ в атаках на памятники культуры в Одессе

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
«Просыпается токсичное, тянущее чувство»: как быть людям, страдающим плутофобией
«Будет жесткий фейс-контроль»: Владимир Сычев про потенциальных ухажеров дочерей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео