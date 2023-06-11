«Заполнить стадион»: SHAMAN раскрыл свою главную мечту

Артист признался, что уже работает над воплощением задумки

Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, раскрыл свою главную мечту. Откровенное признание исполнитель сделал в программе РЕН ТВ «Соль». По словом музыканта, больше всего он хочет организовать концерт на стадионе Новомосковска — своего родного города.

«В нашем городе Новомосковске есть стадион. Я подумал — было бы круто застелить все поле резиновым настилом, убрать одни ворота, а вместо других поставить сцену и заполнить стадион зрителями, в том числе трибуны. И устроить настоящий стадионный концерт», — рассказал музыкант.

SHAMAN добавил, что его команда уже работает над воплощением этой идеи. Однако точную дату шоу музыкант раскрывать не стал.

SHAMAN спел свой главный хит с почти сотней фанаток

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песня «Встанем» исполнителя SHAMAN удостоилась Национальной премии интернет-контента в номинации «Лучший музыкальный трек». Сам артист не смог получить статуэтку из-за выступления в другом городе.