Снятый в зоне СВО клип SНАМАN набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 221 0

Съемки проводились во время турне артиста по Новороссии. По его словам, выступать там — большая ответственность.

Снятый в зоне СВО клип SНАМАN набрал миллион просмотров менее чем за сутки. Певец и композитор Ярослав Дронов (реальное имя артиста — Прим. ред.) презентовал видеоряд к композиции «Мой бой».

Съемки проводились во время турне артиста по Новороссии. По его словам, выступать там — большая ответственность. Ведь именно развитие культурной направленности поможет быстрее достичь целостности в присоединенных российских регионах.

SHAMAN периодически проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Музыкант уже успел побывать в Мариуполе, Луганске, а недавно вернулся из Херсонской области, где военнослужащие устроили залп из автоматов и пулеметов в честь артиста.

Ранее 5-tv.ru показал, как SHAMAN выступил на главном празднике всех выпускников — «Алые паруса — 2023».

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа
7:15
Не теряет надежды: жительница Пермского края 18 лет ищет пропавшего сына

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео