«800 тысяч осталось отдать»: вдова и брат Пономаренко поругались из-за денег

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Полина Долгова
Полина Долгова 397 0

Вдова Александра Пономаренко заявила, что брат юмориста не помогал ему с лечением

«800 тысяч осталось отдать»: вдова и брат Пономаренко поругались из-за денег

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Любимая женщина покойного близнеца заявила, что родственник не помогал брату с лечением тяжелой болезни.

Вдова юмориста Александра Пономаренко поссорилась с его братом-близнецом Валерием. Об этом стало известно во время одной из передач на федеральном канале.

Со дня кончины Александра Пономаренко прошло уже полгода, супруга артиста оформила его имущество на себя по праву наследования. Однако это не понравилось родному брату погибшего, который выступил против такого разделения. По его мнению, он также имеет право на наследство.

После смерти у Пономаренко осталось не только имущество, но и долги. Теперь женщина взяла на себя эту ношу и пытается расплатиться за любимого.

«Около 800 тысяч осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, так как всегда жила «за мужем», — объяснила вдова.

Также в телевизионной программе она заявила, что Валерий не помогает брату, который боролся с раком желудка.

Мать покойного также претендует на наследство сына. Долгое время от женщины скрывали тот факт, что ее сына больше нет в живых.

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Один из знаменитого дуэта близнецов-юмористов скончался 24 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. Об онкологии Пономаренко узнал в ноябре того же года. Но артист не посчитал нужным рассказать о заболевании.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат покойного Пономаренко рассказал всю правду о долгах вдовы юмориста.

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