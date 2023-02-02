«Мужчины не плачут»: почему больной раком Пономаренко скрывал страдания и боль

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 487

Психиатр Шуров: Пономаренко скрывал страдания и боль из-за «мужского» воспитания

Фото, видео: www.globallookpress.com / A. G. Holesch; 5-tv.ru

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Нередко самые веселые люди скрывают от близких болезни и переживания. Разбираем вместе с экспертом, что творится у них в голове.

Жена скончавшегося от рака комика Александра Пономаренко сообщила, что артист до последнего момента скрывал страдания и не рассказывал о страхах. Психиатр Василий Шуров объяснил 5-tv.ru, почему некоторые люди считают жалобы слабостью и умалчивают о своих проблемах.

По словам эксперта, есть такое понятие, как «посмертная репутация». Именно она заставляет родственников преувеличивать героизм людей, рассказывать, как покойный переносил смертельное заболевание, как стойко держался.

«Второй момент — многие пациенты, особенно с онкологией, очень тяжело принимают свой диагноз, надеются до последнего, поэтому предпочитают родственников не напрягать», — сообщил врач.

По словам Шурова, даже на тяжелых стадиях рака многие не верят в скорую кончину и надеяться на чудо, поэтому и стараются не печалить всех вокруг. Эксперт не исключает, что человек, действительно, может быть выдающихся душевных качеств, из-за которых жалеет родственников, оберегает их психику, понимая, что сострадание ему ничем не поможет.

«Ныть начинают не все. Есть разные люди. Есть с чисто „мужским“ воспитанием, когда все надо терпеть, ведь мужчины не плачут», — прокомментировал он.

В заключение психиатр добавил, что комики, которые на сцене веселят людей, зачастую дома ведут себя иначе. С семьей они могут быть очень закрытыми, аутистичными и скрывающими свои чувства. По словам Василия, в биографии юмористов часто встречаются подобные случаи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умирал Александр Пономаренко.

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