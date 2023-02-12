Брат покойного Пономаренко рассказал всю правду о долгах вдовы юмориста

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 363

Валерий Пономаренко рассказал о долгах вдовы брата после его смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам знаменитого комика, слухи преувеличивают размер проблемы, однако ее решением занимается вся семья.

В СМИ появилась информация, что жена погибшего от рака юмориста Александра Пономаренко продает трехкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону, чтобы погасить долги, о которых даже не знала его семья. У артиста была последняя стадия рака желудка, а деньги на лечение собирались всеми возможными способами, прибегая к займам у знакомых и даже кредитам.

Брат-близнец погибшей знаменитости, юморист Валерий Пономаренко, рассказал 5-tv.ru, действительно ли вдове Александра Анне приходится расставаться с недвижимостью и имуществом, чтобы вылезти из долговой ямы после смерти мужа.

«Ничего об этом не знаю, долги сильно преувеличены», — сообщил брат комика.

Он отметил, что после смерти общался с супругой родственника, однако о финансовых проблемах она не рассказывала. Юморист не охотно беседовал с журналистами однако в заключение заявил, что все вопросы они с Анной «решают вместе».

Ранее 5-tv.ru писал, почему умирающий Александр Пономаренко скрывал боль и страдания.

-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
«Обреченные»: Захарова призвала Запад покаяться после слов Дуды об Украине и оружии
15:58
Первые бриллианты: Орлова показала подарки для новорожденной дочери
15:49
Брат покойного Пономаренко рассказал всю правду о долгах вдовы юмориста
15:34
У них не было дома: раскрыты неожиданные подробности съемок фильма «Семнадцать мгновений весны»
15:21
Daily Mail: НАТО грозит опасность из-за действий Британии и Украины
15:09
«Ее выписали домой умирать»: Безрукова призналась в смерти матери из-за халатности врачей

Сейчас читают

Эксклюзивные кадры продвижения российских военных в бою за Марьинку
Президент Польши Дуда объявил, когда и при каком условии Зеленский проиграет
«Приходила и падала»: Каташинский раскрыл «горькую» тайну о Савичевой и ее попытках танцевать
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023