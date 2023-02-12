Брат покойного Пономаренко рассказал всю правду о долгах вдовы юмориста

По словам знаменитого комика, слухи преувеличивают размер проблемы, однако ее решением занимается вся семья.

В СМИ появилась информация, что жена погибшего от рака юмориста Александра Пономаренко продает трехкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону, чтобы погасить долги, о которых даже не знала его семья. У артиста была последняя стадия рака желудка, а деньги на лечение собирались всеми возможными способами, прибегая к займам у знакомых и даже кредитам.

Брат-близнец погибшей знаменитости, юморист Валерий Пономаренко, рассказал 5-tv.ru, действительно ли вдове Александра Анне приходится расставаться с недвижимостью и имуществом, чтобы вылезти из долговой ямы после смерти мужа.

«Ничего об этом не знаю, долги сильно преувеличены», — сообщил брат комика.

Он отметил, что после смерти общался с супругой родственника, однако о финансовых проблемах она не рассказывала. Юморист не охотно беседовал с журналистами однако в заключение заявил, что все вопросы они с Анной «решают вместе».

Ранее 5-tv.ru писал, почему умирающий Александр Пономаренко скрывал боль и страдания.