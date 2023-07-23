Минобороны сообщило об ударе по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 169 0

Теракты готовились при участии иностранных наемников.

Минобороны сообщило об ударе по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России, сообщает Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, уточнили в ведомстве.

По данным МО РФ, Украина готовила теракты с применением безэкипажных катеров, также удар был нанесен по местам их изготовления. Уточняется, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

Все спланированные к удару цели уничтожены.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.

Тема:
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