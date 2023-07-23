Захарова резко ответила Киеву на обвинения ВС РФ в атаках на памятники культуры в Одессе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 151 0

Захарова резко ответила Киеву на обвинения России в атаках на объекты культурного наследия

Захарова резко ответила Киеву на обвинения ВС РФ в атаках на памятники культуры в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Дипломат буквально «по полочкам» разложила несостоятельность обвинений украинской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские войска атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Дипломат напомнила, что после того, что киевский режим сотворил с православными церквями, а особенно — с Киево-Печерской лаврой и реликвиями мирового уровня, которые там хранились, у властей Украины нет никакого морального права говорить о законности.

Захарова добавила, что вина в разрушении Спасо-Преображенского собора лежит на безграмотных операторов комплексов ПВО, которые «уронили» ракету на памятник культуры и архитектуры.

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Представитель МИД напомнила о предвзятой позиции секретариата ЮНЕСКО, который отказывается обращать внимание на сносы памятников в историческом центре города.

«Когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать „культурно охранять“ исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя», — жестко заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил создать в России парк из снесенных на Украине памятников.

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