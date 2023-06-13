Путин предложил создать парк из снесенных на Украине памятников

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Число демонтированных и уничтоженных киевским режимом объектов культуры уже превышает все мыслимые границы.

Путин предложил создать парк из снесенных на Украине памятников

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Президент РФ Владимир Путин предложил создать «Парк снесенных на Украине памятников». Об этом он заявил на встрече с военкорами. Он предложил разместить демонтированные и уничтоженные киевским режимом объекты культуры на территории России.

В том числе Путин заявил о том, что Россия готова забрать в том числе и демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

«Вы предложите, чтобы все отправляли памятники в Россию. Вот в Одессе снесли памятник Екатерине II, основательнице города. Мы бы забрали с удовольствием», — заметил президент.

Ранее цитировал главу МИД РФ, который объяснил, зачем Западу нужен снос памятников и искажении истории.

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