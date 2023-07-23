В Минобороны РФ назвали причину разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 232 0

МО РФ: Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал из-за падения украинской ракеты ПВО

В Минобороны РФ назвали причину разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе

Фото: © РИА Новости / Денис Петров

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Тема:
Спецоперация

В российском ведомстве обвинили украинских операторов ПВО в некомпетентности.

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о том, что разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе — последствия ударов российских сил. В ведомстве категорично отвергли подобные вбросы киевской прессы.

МО РФ в сообщении отметило, что удары вооруженных сил наносятся только по военным объектам, а информация об их местонахождении неоднократно проверяется по нескольким источникам. Также при ударах по объектам ВСУ заведомо исключается поражение гражданских зданий, где находится мирное население, а тем более — объектов культурного и исторического наследия.

В Минобороны заметили, что собор находится на удалении от целей ВС РФ. Назвали в ведомстве и наиболее вероятную причину разрушения исторического памятника.

«Вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов», — отметили в ведомстве после изучения видеоматериалов, опубликованных в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударе по объектам в Одессе, где готовились теракты против России.

Тема:
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