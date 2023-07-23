Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 91 0

Среди пострадавших есть ребенок. Что произошло?

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Фото: Telegram / Официальный канал главного управления МЧС России по Нижегородской области / mchs52

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Восемь человек, среди которых есть ребенок, пострадали в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Авария произошла сегодня вечером в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск. Столкнулись легковой автомобиль и автобус.

«Пожарные и спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля. Пострадавший мужчина был госпитализирован медиками», — говорится в сообщении.

Остальные после осмотра врачами были направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми в Кабардино-Балкарии.

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