КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми в Кабардино-Балкарии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 157 0

В результате ЧП масса пострадавших. Что произошло на трассе?

КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми в Кабардино-Балкарии

Фото: пресс-служба МВД по КБР

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КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По официальным данным, в результате ЧП пострадали 15 человек. К счастью, обошлось без погибших, добавили в пресс-службе регионального МВД.

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Детали трагедии уточняются. Точная причина случившегося не известна. Всего в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту Ростов — Махачкала находилось 20 человек.

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