Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева представят к медали «Доблесть и отвага»

ВСУ нанесли удар с помощью кассетных боеприпасов по группе российских журналистов в Запорожской области.
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно представят к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в СК РФ.
«По поручению председателя Следственного комитета России (Александра Бастрикина. — Прим. Ред.) Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде — медали “Доблесть и отвага“», — говорится в сообщении.
Украинские националисты нанесли удар кассетными боеприпасами по съемочным группам МИЦ «Известия» и РИА Новости, работавшим в Запорожской области. Четыре журналиста получили ранения. Журавлев скончался во время эвакуации.
Корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков — получили осколочные ранения. Сейчас из жизни и здоровью ничего не угрожает. Польшаков, в свою очередь, поблагодарил врачей, хирургов и группу эвакуации.
Ранее, писал 5-tv.ru, военкор «Известий» Польшаков рассказал о полученных при обстреле ВСУ ранениях.
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