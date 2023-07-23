СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области

В ведомстве указали, что украинские боевики атаковали целенаправленно.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) группы российских журналистов в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В районе села Пятихатка Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — говорится в сообщении.
22 июля украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прежде отметила, что атака на группу российских журналистов была осуществлена не случайно. Дипломат указала на то, что корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибшего военкора Ростислава Журавлева посмертно представят к медали «Доблесть и отвага».
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