Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки под Нижним Новгородом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 142 0

Вместе с ними на водном транспорте был их шестилетний сын, его удалось спасти.

Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки под Нижним Новгородом

Фото: Telegram / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области / sledcom_nn

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В Нижегородской области утонула семейная пара из-за перевернувшейся надувной лодки. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла днем 23 июля в Богородском муниципальном округе. Супруги вместе с шестилетним сыном сплавлялись на лодке на озере Ефимьевское, в один момент водный транспорт опрокинулся. Все произошло на глазах находившихся рядом людей. Очевидцы смогли вытащить из воды только 33-летнюю женщину с ребенком. Обоих сразу же госпитализировали. Тело 36-летнего мужчины достали водолазы МЧС.

«Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двенадцатилетний мальчик утонул во время купания в реке под Иркутском.

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