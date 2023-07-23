Двенадцатилетний мальчик утонул во время купания в реке под Иркутском

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 99 0

Младший брат погибшего ребенка был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Двенадцатилетний мальчик утонул во время купания в реке под Иркутском

Фото: Telegram / Следком38 / sledcom38

Читайте нас в: Дзен Новости

Мальчик 12 лет утонул в реке Китой в городе Ангарск Иркутской области, его девятилетний брат попал в больницу. К таким трагическим последствиям привело купание детей без присмотра взрослых. О происшествии и возбуждении уголовного дела по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) сообщили представители пресс-службы регионального управления Следственного Комитета (СК).

По данным правоохранителей, вечером 22 июля на водоем ушли трое ребят. Двое из них, братья, не рассчитали силы и уплыли слишком далеко от берега, после чего начали тонуть. Старшего спасти не удалось, младший был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться врачи местной больницы.

Следователи СК обращаются к родителям с предостережением — необходимо постоянно следить за детьми, находящимися в воде, и не отпускать их одних к водоемам. Без присмотра взрослых они находятся в опасности ежеминутно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели пятилетнего мальчика в аквапарке под Смоленском.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля
19:42
Российские военные впервые подбили переданный ВСУ польский танк PT-91
19:31
В Греции провели крупнейшую эвакуацию, с острова Родос вывезли 19 тысяч человек
19:18
Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
18:57
«Мать года вышла на работу»: Тодоренко оставила больных детей дома
18:37
Захарова резко ответила Киеву на обвинения ВС РФ в атаках на памятники культуры в Одессе

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
«Просыпается токсичное, тянущее чувство»: как быть людям, страдающим плутофобией
«Будет жесткий фейс-контроль»: Владимир Сычев про потенциальных ухажеров дочерей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео