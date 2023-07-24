Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 24 июля

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 255 0

Новые сутки будут благоприятны для заработка. Но на что следует обратить внимание?

Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 24 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 июля?

Неделя начинается с благоприятного понедельника. Главное свойство дня — помогать в покупках (ну или в продажах, кому что актуальнее). Используйте энергии понедельника с умом — сумеете неплохо заработать.

Совет дня: проведите понедельник с пользой для вашего будущего — займитесь чем-то, что поможет вам когда-нибудь стать более стабильным, более успешным, более счастливым. Если в планах нет ничего глобального, то подойдет любое занятие — от похода в спортзал до оформления абонемента в ближайшую библиотеку.

Предостережение дня: правило «думай о будущем» действует в понедельник и в обратную сторону. Если будете заняты чем-то разрушающем вашу жизнь, то есть большая вероятность, что это занятие вас затянет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

9:14
Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым
9:11
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
9:00
На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки
8:51
Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
8:41
Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России
8:34
Сергей Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности
Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео