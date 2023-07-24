Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 50 0

Sky News: ошибкой Байдена в отношении Путина является недооценка ядерного потенциала РФ

Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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У президента США нет понимания, на что готова Россия ради справедливости.

Профессор Джозеф Сиракуза обозначил самую катастрофическую ошибку президента Джо Байдена в отношении российского коллеги Владимира Путина. По его мнению, Белый дом не смог оценить по достоинству ядерный потенциал России и решимость применения оружия в случае угроз интересам России, пишет Sky News.

В материале профессора Джозефа Сиракуза отмечается, что слова лидера США отличаются от того, что происходит на самом деле. Автор статьи обращает внимание на то, что недавно Байден заявил, что перспективы применения Путиным ядерного оружия нет. Публицист отмечает, что администрация Байдена подвергает риску будущее человечества, рассматривая предупреждения от России как пустые слова.

Сиракуза считает, что на Украине проходят проходят «красные линии» для России, нарушающие границы НАТО. Опасность исходит от политики Североатлатнического альянса, которую Москва рассматривает как серьезную угрозу собственного суверенитета, поэтому Россия не позволяет недооценивать риски ядерного конфликта.

«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», — поставил акцент профессор, добавив, что напряженые отношения между Россией и США может смягчить военное поражение Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти.

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Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России

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