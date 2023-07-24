Сергей Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Повреждения получил частный дом, ситуация находится на контроле властей региона.

Сергей Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — сообщил он.

В настоящий момент на местах работают профильные ведомства, ситуация находится на контроле властей. Аксенов призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.

Глава Крыма также сообщил, что движение на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также автотрассе Джанкой — Симферополь приостановлено в целях безопасности.

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