Силы ПВО России за ночь сбили 505 беспилотников ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Дроны поразили над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской и других областей.

Атака беспилотников ВСУ на территорию России сегодня

Фото: © РИА Новости

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в публикации Минобороны РФ на канале в МАКС.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 8 октября до 8:00 по московскому времени 9 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Дроны сбили над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской и Ростовской областей.

Также БПЛА обезвредили над территорией, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в ночь на 8 октября силы ПВО уничтожили 399 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями России.

Регионы РФ систематически подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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