Силы ПВО России за ночь сбили 505 беспилотников ВСУ

Дроны поразили над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской и других областей.
Фото: © РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в публикации Минобороны РФ на канале в МАКС.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 8 октября до 8:00 по московскому времени 9 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.
Дроны сбили над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской и Ростовской областей.
Также БПЛА обезвредили над территорией, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее в ночь на 8 октября силы ПВО уничтожили 399 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями России.
Регионы РФ систематически подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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