На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 42 0

ФСБ: на следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне выявлены следы взрывчатки

На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки

Фото: www.globallookpress.com / Alf Jönsson

Читайте нас в: Дзен Новости

Ведомство сообщило об одном из случаев, когда в трюме грузового судна были обнаружены следы взрывчатки.

ФСБ сообщила, что проводит проверку грузовых судов, идущих через Керченский пролив. Данная мера необходима для предотвращения терактов и диверсий.

Проверка уже выявила один факт провоза взрывоопасных грузов в гражданском торговом судне. Сообщается, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который использовался для транспортировки зерна, были найдены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Также известно, что в мае этот сухогруз находился в украинском порту, но в турецком порту команда полностью сменилась, 12 граждан Украины покинули борт.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. В связи с этим было принято решение не пропускать сухогруз через Керченский пролив на территорию РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ярославской области предотвращен теракт по заказу спецслужб Киева.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

9:17
«Строим с нуля»: Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
9:14
Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым
9:11
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
9:00
На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки
8:51
Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
8:41
Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности
Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео