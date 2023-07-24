Экоактивистке Грете Тунберг грозит полгода тюрьмы за демонстрацию в Мальмё

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Знаменитость перешла грань, нарушив работу порта и оказав сопротивление полиции.

Экоактивистке Грете Тунберг грозит полгода тюрьмы за демонстрацию в Мальмё

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом, сообщает AFP. Причиной стала демонстрация против топливной промышленности в Мальмё.

Активистку и еще пятерых фигурантов дела хотят привлечь к ответственности за то, что во время акции они заблокировали городской порт и оказали сопротивление правоохранительным органам.

Максимальное наказание, которое грозит Тунберг, — полгода лишения свободы, но, по словам прокурора, ведущего дело, аналогичные обвинения обычно приводят к штрафу.

Отягчает ситуацию то, что даже после задержания «звезда» экоактивизма вела себя дерзко и грубила полиции. Вместо показаний Тунберг отвечала на все вопросы «без комментариев».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Грета Тунберг переобулась на бегу и выступила за ядерную энергетику.

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