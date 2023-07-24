«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
Фанат группы «Руки вверх» напал на полицейских в попытке попасть на концерт
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
«Меломан» был нетрезв, груб и хотел попасть на концерт без билета, что и привело к стычке с органами порядка.
Буйный фанат «Руки Вверх» избил полицейского на концерте. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 22 июля в «Лужниках». Нетрезвый мужчина жаждал вспомнить молодость и послушать хиты любимой группы.
Вот только билета у него не было. Конечно же, его не пустили. Из-за подобной «несправедливости» мужчина начал материть охрану «Лужников» и подоспевших им на помощь полицейских, а затем и вовсе полез в драку. Первый удар пришелся в лицо одного сотрудника правоохранительных органов, второй пришелся по ноге другого полицейского. На этом драка и завершилась: нетрезвого «меломана» задержали и увезли в отделение.
При этом травмы сотрудники правопорядка получили вполне серьезные: у одного подозревают сотрясение мозга и перелом носа, а у другого — закрытый перелом стопы.
Теперь концертов «Руки вверх» любитель отечественной музыки не увидит еще лет десять: именно такой срок ему грозит за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и нападение на сотрудников полиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах.
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