«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 826 0

Фанат группы «Руки вверх» напал на полицейских в попытке попасть на концерт

«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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«Меломан» был нетрезв, груб и хотел попасть на концерт без билета, что и привело к стычке с органами порядка.

Буйный фанат «Руки Вверх» избил полицейского на концерте. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 22 июля в «Лужниках». Нетрезвый мужчина жаждал вспомнить молодость и послушать хиты любимой группы.

Вот только билета у него не было. Конечно же, его не пустили. Из-за подобной «несправедливости» мужчина начал материть охрану «Лужников» и подоспевших им на помощь полицейских, а затем и вовсе полез в драку. Первый удар пришелся в лицо одного сотрудника правоохранительных органов, второй пришелся по ноге другого полицейского. На этом драка и завершилась: нетрезвого «меломана» задержали и увезли в отделение.

При этом травмы сотрудники правопорядка получили вполне серьезные: у одного подозревают сотрясение мозга и перелом носа, а у другого — закрытый перелом стопы.

Теперь концертов «Руки вверх» любитель отечественной музыки не увидит еще лет десять: именно такой срок ему грозит за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и нападение на сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах.

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