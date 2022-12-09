Лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 219

Певец пытается добиться правосудия над лицами, которые используют его хиты.

Лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец Сергей Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова и музыкальный лейбл ООО «Издательство Джем» из-за спора о фонограммах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который побывал на заседании Симоновского суда Москвы.

Спор возник из-за эксклюзивных смежных прав на использование 13 композиций группы «Руки вверх», среди которых хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и другие.

Представитель лидера группы Виктория Жукова во время заседания сообщила, что в планы стороны входит признание недействительными договоров о передаче исключительных смежных прав на произведения. Она отметила, что права на фонограммы никогда не были переданы Маликову и вовсе.

«То есть, контрактов, заключенных между Жуковым и Маликовым не было. Наш доверитель не подписывал документы. Соответственно, Маликов не мог заключить договоры с «Джемом» [ООО «Издательство Джем“] на то, чем он не обладает. Жуков ничего не подписывал, контрактов нет», — объяснила Виктория Жукова и добавила, что документальные основания на использование композиций у Маликова попросту отсутствуют.

Представители «Джема» ответили, что музыкальный коллектив обладает исключительной лицензией на вызывающие спор фонограммы. Они подчеркнули, что осуществляют правомерную работу и их контракты действительны.

«Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств», — прокомментировал представитель оппонентов Жукова.

Лидер группы «Руки вверх» потребовал у суда наложить на ответчика обязательства, которые предусматривают полный запрет на совершение действий по использованию исключительных смежных прав. Однако инстанция отказала представителям певца в этом запросе.

«Суд оценив процессуальные доказательства, находит заявление истца о применении мер обеспечения иска подлежащим отклонению», — огласил свое решение судья Хызыр Муссакаев.

Разбирательства по делу о фонограммах известной группы будут продолжаться в январе 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков оказался в центре громкого скандала. Охранники его бара в Краснодаре не пустили в заведение мужчину в камуфляжной форме, который вернулся из зоны проведения спецоперации.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Астролог прояснила, кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни

Последние новости

14:45
SHAMAN: В этой жизни меня вдохновляют смерть и любовь
14:43
Пожар в ТЦ «Мега Химки»: полная хронология событий
14:25
Монетка, записка и 12 долек фрукта: психиатр рассказал, как правильно загадать желание на Новый год
14:11
Лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах
14:02
«Несказанно рад»: Никита Джигурда станет гражданином России
13:52
Суд признал вину Яшина* в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

Сейчас читают

Опубликованы кадры начала пожара в ТЦ «Мега Химки» — видео
Молодая жена Петросяна похвасталась формами на новом фото
Семь кругов ада: через какие муки проходит больной бешенством пациент
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео