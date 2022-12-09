Лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах

Певец Сергей Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова и музыкальный лейбл ООО «Издательство Джем» из-за спора о фонограммах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который побывал на заседании Симоновского суда Москвы.

Спор возник из-за эксклюзивных смежных прав на использование 13 композиций группы «Руки вверх», среди которых хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и другие.

Представитель лидера группы Виктория Жукова во время заседания сообщила, что в планы стороны входит признание недействительными договоров о передаче исключительных смежных прав на произведения. Она отметила, что права на фонограммы никогда не были переданы Маликову и вовсе.

«То есть, контрактов, заключенных между Жуковым и Маликовым не было. Наш доверитель не подписывал документы. Соответственно, Маликов не мог заключить договоры с «Джемом» [ООО «Издательство Джем“] на то, чем он не обладает. Жуков ничего не подписывал, контрактов нет», — объяснила Виктория Жукова и добавила, что документальные основания на использование композиций у Маликова попросту отсутствуют.

Представители «Джема» ответили, что музыкальный коллектив обладает исключительной лицензией на вызывающие спор фонограммы. Они подчеркнули, что осуществляют правомерную работу и их контракты действительны.

«Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств», — прокомментировал представитель оппонентов Жукова.

Лидер группы «Руки вверх» потребовал у суда наложить на ответчика обязательства, которые предусматривают полный запрет на совершение действий по использованию исключительных смежных прав. Однако инстанция отказала представителям певца в этом запросе.

«Суд оценив процессуальные доказательства, находит заявление истца о применении мер обеспечения иска подлежащим отклонению», — огласил свое решение судья Хызыр Муссакаев.

Разбирательства по делу о фонограммах известной группы будут продолжаться в январе 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков оказался в центре громкого скандала. Охранники его бара в Краснодаре не пустили в заведение мужчину в камуфляжной форме, который вернулся из зоны проведения спецоперации.