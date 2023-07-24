Валентин Смирнитский раскрыл секрет крепкой дружбы с Михаилом Боярским

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 127 0

Валентин Смирнитский рассказал, что Михаил Боярский его близкий друг

Валентин Смирнитский раскрыл секрет крепкой дружбы с Михаилом Боярским

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Народные артисты России знакомы уже 45 лет.

Народные артисты РФ Валентин Смирнитский и Михаил Боярский в этом году отмечают 45-летие легендарного фильма «Д' Артаньян и три мушкетера», такой же срок и у дружбы между ними. В эфире одного из федеральных телеканалов исполнитель роли Портоса поделился — связь с Боярским за сорок лет дружбы не прерывалась ни разу, несмотря на то, что артисты живут в разных городах.

На вопрос о том, как же так получилось, Смирнитский говорит, что для него самого это большая тайна, потому что съемок за всю его жизнь было много, друзей-коллег — тоже, но такой крепкой дружбы, как с Боярским, не было больше никогда. Они не просто друзья, они близкие товарищи, практически как родственники.

Артист отмечает, что феномен таких взаимоотношений, скорее всего, можно объяснить атмосферой, которая царила на съемках легендарного фильма — она перенеслась из кино в реальную жизнь. Он даже вспомнил, как началось знакомство с Боярским, оказывается, что такому товариществу предшествовал серьезный скандал в съемочной бригаде.

«С директором кинокартины, который нас в городе Львове поселил не в тот отель. И мы стали с ним по этому поводу ругаться. А Миша Боярский — он был младше нас и в то время еще не такой популярный — при этом присутствовал. На него это произвело сильное впечатление, потому что скандал стоял страшный, с матом! Он посмотрел и говорит: «О, приехали! Приехали из Москвы, какие мастера!», — со смехом вспоминает Смирнитский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ремейке «Трех мушкетеров» с Боярским сыграют дети Плющенко и Тимати.

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