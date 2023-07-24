Пугающий шелкопряд: россияне боятся нашествий насекомых и не только

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 43 0

Во втором квартале 2023-го главными страхами россиян стали наемники, насекомые и природные катаклизмы

Пугающий шелкопряд: россияне боятся нашествий насекомых и не только

Фото: www.globallookpress.com

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Какие события повлияли на фобии россиян?

Россияне стали испытывать тревожное состояние в два раза чаще из-за диверсионной деятельности на территории России. Такие итоги вышли за второй квартал 2023 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС».

СМИ сообщает, что страх диверсий остается лидером паники. В сравнении с началом года суммарный индекс тревожности из-за терактов по итогу шести месяцев вырос более чем вдвое. Главным событием для формирования фобии стала диверсионная деятельность украинских неонацистов на территории РФ.

Далее идут природные катаклизмы: пожары, наводнения, а следом — украинское контрнаступление и другие нервирующие темы.

Кроме того, россияне боятся насекомых. Отмечается, что одним из лидеров по отклику интернет-пользователей стала боязнь нашествия непарного шелкопряда.

Такие данные определяются из анализа новостей СМИ, они составляются на основе страхов граждан РФ.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отмечает, что предметом обеспокоенности последние полтора года также остаются события, происходящие в зоне спецоперации (СВО).

Ранее 5-tv.ru писал, что такое плутофобия и как с ней бороться.

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