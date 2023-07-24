«Как стажер, а не министр»: немцы пришли в ужас от слов Бербок про уроки от Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 942 0

Слова главы МИД ФРГ Бербок о проблемах с газом из-за уроков Путина осудили в Германии

«Как стажер, а не министр»: немцы пришли в ужас от слов Бербок про уроки от Путина

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Неужели глава МИД ФРГ не помнит, почему в Европу перестал поступать российский газ?

В Германии осудили заявление главы МИД Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали «уроком» от президента России Владимира Путина. Читатели издания Die Welt отметили, что немцы сами отключили себе газ.

«Она вообще использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя, как стажер, а не министр иностранных дел», — добавил другой комментатор.

Другой читатель задался вопросом о том, есть ли и министра память, если она не помнит, почему перестал поступать российский газ в Европу. Вывода Бербок в связи с этим назвали фантастическими.

Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания внесла 14 новых позиций в санкционный список против России.

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